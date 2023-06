Allerta Meteo Toscana: codice giallo confermato fino alle 22 di oggi

MeteoWeb

Oggi, martedì 6 giugno, ancora tempo instabile con rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, in Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha confermato l’allerta meteo gialla attualmente in corso, che sarà valida fino alle 22 di oggi. Domani, mercoledì 7 giugno, meteo in via di miglioramento, tuttavia saranno possibili temporali nel corso del pomeriggio sulle zone interne, con intensità generalmente moderata e solo occasionalmente forte e possibili colpi di vento e grandinate.