Allerta Meteo, ultimo giorno di giugno dal sapore d’autunno: freddo anomalo e forte maltempo su mezza Italia

Ultimo giorno dal sapore d’autunno oggi su mezza Italia, e in modo particolare al Centro/Nord dove infuriano forti temporali dalle prime ore del mattino. I primi nubifragi hanno colpito Genova e la Liguria con oltre 100mm di pioggia nel quadrante orientale del capoluogo e picchi di 150mm sulle colline della città. Nel corso della mattinata il maltempo si è esteso a gran parte del Centro/Nord, coinvolgendo Lombardia, Emilia Romagna e Toscana dove piove con tempeste di fulmini, nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Le temperature sono tipicamente autunnali: a Milano e Genova abbiamo +18°C in pieno giorno, Bergamo è a +19°C, Bologna a +20°C, Firenze, Pisa e Livorno sono a +21°C.

Nel pomeriggio/sera il maltempo si estenderà anche al resto del Centro/Nord con fenomeni particolarmente violenti in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, ma anche nelle zone interne di Lazio e Abruzzo e in generale al Nord, in modo particolare su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Un po’ ai margini il Friuli Venezia Giulia. Attenzione ai fenomeni violenti tra Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria: i temporali potranno degenerare in eventi alluvionali con pesanti conseguenze sui territori.

Allerta Meteo: forte maltempo anche domani, sabato 1 luglio

Anche luglio inizierà all’insegna del maltempo sul nostro Paese, stavolta non limitato esclusivamente al Centro/Nord ma esteso a gran parte del territorio nazionale. Nella notte e al mattino avremo forti temporali nell’alta Toscana e al Centro Italia, tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e Campania, con nuovi fenomeni meteo estremi nelle zone interne dell’Appennino da Terni a Caserta.

Nel pomeriggio/sera il maltempo si estenderà al Sud, con forti temporali anche in Puglia e qualche pioggia nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, ma non mancheranno ulteriori temporali al Nord/Est (Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie su Alpi e Prealpi) e al Centro (Toscana, Marche e Umbria). Temperature in ulteriore netta diminuzione.

