Allerta Meteo Valle d’Aosta: forti temporali, codice giallo fino a domani

MeteoWeb

Il Centro Funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un’allerta meteo codice giallo per “temporali forti diffusi” e “criticità su versanti e torrenti” valida dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani. L’avviso riguarda l’alta Valle, in particolare la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, le vallate di Courmayeur (Vény e Ferret), l’alta valle del Gran San Bernardo, l’alta Valpelline e la testa della Valtournenche. “Fino alla tarda serata odierna rovesci a carattere temporalesco possibili su tutta la regione. Domani raffiche a tratti forti nella valle centrale e bassa,” si legge nel bollettino. Inoltre, nella zona indicata, “le precipitazioni a carattere temporalesco possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche“. In tutta la Regione, “non si esclude che i temporali previsti, e la saturazione dei terreni dovuta a fusione nivale, inneschino limitati dissesti su bacini vulnerabili“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: