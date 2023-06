Allerta Meteo, weekend funestato dal maltempo: forti temporali in tutt’Italia oggi e domani

MeteoWeb

Secondo weekend di Giugno, secondo weekend di maltempo: l’instabilità si intensifica ulteriormente sull’Italia in queste ore, e sia oggi che domani avremo forti temporali pomeridiani in tutto il Paese e anche nei dintorni (Francia meridionale, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia e Balcani). Come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo, oggi pomeriggio i temporali più forti colpiranno l’Appennino centrale e meridionale tra Toscana e Umbria, tra Lazio e Abruzzo, tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Attenzione ai forti temporali anche in Sardegna e Piemonte.

Domani, domenica 11 giugno, i temporali più forti saranno estesi su tutto il Nord (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia) e in modo più intenso al Centro/Sud, su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Forte maltempo anche lunedì 12 e poi, più intenso con temperature in netto calo, nel prosieguo della prossima settimana. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: