Alluvione, Acquaroli: “da governo forte discontinuità sulla gestione delle calamità“

“Voglio ringraziare il Governo per quello che ha fatto in queste settimane. Da dicembre c’è stato un approccio completamente diverso su calamità come queste che non venivano trattate così. Questo Governo ha stanziato 400 milioni di euro per l’alluvione che lo scorso settembre ha colpito le Marche, fornendo una discontinuità fortissima come approccio”. Così il Presidente delle Marche Francesco Acquaroli ospite di Tgcom24 è intervenuto per fare il punto della situazione nelle Marche dopo il maltempo delle settimane scorse che ha causato danni soprattutto nel nord della regione.

“La nostra regione è stata colpita in maniera meno impattante rispetto a quanto avvenuto a settembre o a quanto avvenuto negli stessi giorni in Romagna – premette Acquaroli – Ma anche noi abbiamo registrato smottamenti, frane, interruzioni della viabilità ed allagamenti. Danni che sono stati molto più estesi rispetto a settembre ed hanno riguardato il nord della regione, in particolare Pesaro Urbino. Ora stiamo procedendo con una ricognizione precisa del danno. Poi ci servirà una mano per la somma urgenza, per il ripristino della viabilità, per la messa in sicurezza delle frane e per cercare di restituire subito sicurezza all’assetto del territorio”.

Il Presidente della Regione ha poi auspicato che sulla scelta del commissario si tenga conto “dell’organicità della problematica senza parcellizzare il fenomeno che va guardato nella sua complessità”, aggiungendo inoltre che il Governo è nelle condizioni di “fare la scelta migliore e che ritiene più opportuna”.