Alluvione Emilia Romagna: 15mila interventi dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Non si ferma il lavoro dei Vigili del Fuoco dopo l’alluvione che a metà maggio ha colpito l’Emilia Romagna. Dal 16 maggio, infatti, sono stati portati a termine dai Vigili del Fuoco 15.000 interventi di soccorso. Attualmente sono al lavoro 333 unità, impegnate con mezzi speciali nelle operazioni di ripristino della viabilità e messa in sicurezza. Nel video in alto, il lavoro del nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) con mezzi movimento terra a Roncofreddo (FC) per rimozione detriti e fango da strade di collegamento.