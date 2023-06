Alluvione Emilia Romagna, Bonaccini: “Il governo non ha più convocato il tavolo post alluvione”

MeteoWeb

“Il ministro Musumeci aveva preso l’impegno a convocare ogni settimana me e i rappresentanti degli enti locali sulle misure post alluvione, al tavolo col Governo da lui coordinato. Fatto il primo incontro, non siamo mai più stati convocati. Non solo, io non ho nemmeno più ricevuto una telefonata. E’ una situazione paradossale”. Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini risponde così all’ANSA, interpellato sullo stato di avanzamento del dialogo con il governo sul post-alluvione.