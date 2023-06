Alluvione Emilia Romagna: verso la nomina del commissario in Cdm

MeteoWeb

Domani in Consiglio dei ministri arriveranno le norme per cambiare il Codice della strada e fissare le procedure generali e un termine per le ricostruzioni post calamita’. E’ l’ordine del giorno della riunione che era stata fissata la scorsa settimana e poi slittata. Ma sul tavolo del governo c’e’ pure il tema del commissario in Emilia Romagna e nelle zone alluvionate, anche se ufficialmente il dossier non figura nella convocazione. In pole, secondo quanto si apprende, ci sarebbe Francesco Paolo Figliuolo, gia’ commissario straordinario all’emergenza Covid.

Fonti di palazzo Chigi non confermano, ma potrebbe essere lui ad avere l’incarico che in un primo momento sembrava destinato al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Nei giorni scorsi si e’ parlato anche di Guido Bertolaso, del capo della protezione civile Fabrizio Curcio, di Giuseppe Vadala’, dal 2017 commissario alla bonifica delle discariche, e Nicola Dell’Acqua, nominato a marzo scorso commissario per l’emergenza idrica. Ieri la Lega e’ tornata a chiedere un’accelerazione sulla nomina.

“Voglio essere onesto, penso si sia perso tanto tempo sulla nomina del commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna”, ha sottolineato il capogruppo del partito di via Bellerio Riccardo Molinari. Ma e’ soprattutto l’opposizione ad insistere da settimane sulla necessita’ di accorciare i tempi. “Non siamo in ritardo su nulla”, aveva rimarcato due settimane fa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. “Presto ci sara’ il commissario”, l’annuncio la settimana scorsa del ministro Musumeci, nominato coordinatore del tavolo tra governo ed enti locali dell’Emilia Romagna per il dopo alluvione.