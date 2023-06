Alluvione Emilia-Romagna: “viabilità critica, ancora 28 frazioni isolate”

MeteoWeb

“I romagnoli non si arrendono. Mentre la politica discute su chi deve essere il Commissario, dal titolo sembra una trasmissione televisiva, in Romagna si soffre. La viabilità sulle strade provinciali e comunali resta molto critica, ufficialmente si parla di ancora 28 frazioni isolate, e le frane censite sono arrivate a 978! All’indomani degli eventi calamitosi lo avevo detto che erano molto di più delle iniziali 300. Si parla di una stima provvisoria di 750 milioni di danni sulla viabilità, ma vi assicuro che finirà come per le frane, saranno molti di più”: lo ha affermato Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna.

“Ci sono realtà come in Comune di Brisighella, frazione Purocielo già il nome dice tutto, ancora isolate, 4 famiglie non evacuate che in questi giorni di post alluvione hanno operato sul territorio con i propri mezzi; hanno aperto strade di collegamento vicinali – ha concluso Antolini – hanno riattivato vecchie sorgenti, hanno rispristinato vecchi acquedotti. Il loro lavoro e i loro mezzi agricoli sono stati fondamentali anche per trasportare il materiale necessario al ripristino della linea elettrica crollata a seguito di una frana. Non sono rimasti passivi, ma hanno lavorato dall’alba al tramonto come tanti abitanti delle valli limitrofe a quella di via Purocielo. Questi sono i romagnoli, questa è la Romagna”.