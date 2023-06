Alluvione, c’è l’intesa sul nome del Commissario alla ricostruzione

MeteoWeb

C’è l’intesa nella maggioranza sul nome del generale Francesco Paolo Figliuolo come Commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione che a maggio ha colpito l’Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. Lo confermano fonti di governo. Si attende il via liberà alla nomina che sarà discussa nel Consiglio dei Ministri delle 18, con all’ordine del giorno un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione. Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze, ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario per l’emergenza Covid da marzo 2021 a marzo 2022.

All’ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri, tra le altre cose, un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dall’1 maggio 2023.

Ipotesi dei governatori subcommissari

I tre Presidenti di Regione di Emilia Romagna, Marche e Toscana subcomissari nella gestione straordinaria per la ricostruzione. A quanto si apprende da fonti di governo, è questo lo schema su cui si è lavorato nelle ore precedenti al Consiglio dei Ministri. In questo modo, il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (PD), quello delle Marche Francesco Acquaroli (FdI), e quello della Toscana Eugenio Giani (PD) affiancherebbero Figliuolo.