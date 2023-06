Alluvione in Emilia Romagna: 300 florovivaisti di Salento mobilitati nell’iniziativa “Dalla Terra alla terra”

MeteoWeb

Per l’iniziativa Dalla Terra alla terra, partiranno dal Salento gli aiuti alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna di 300 florovivaisti di Leverano in provincia di Lecce. In occasione della manifestazione realizzata dall’Associazione Leverano in fiore che riunisce l’intero comparto floricolo del paese, i floricoltori hanno deciso di unire tutte le loro aziende e tutte le numerose associazioni del paese, per mettere insieme somme da destinare ai colleghi e non solo, duramente colpiti nei giorni scorsi.

“Il denaro che avremmo dovuto utilizzare per l’acquisto dei premi da destinare ai vincitori della competizione floreale che inizia oggi e si conclude domenica – spiega il referente dell’associazione Sandro Leone – sarà inviato all’ Emilia Romagna, come da accordi già presi, insieme a ricavato della vendita delle nostre piante e dei nostri fiori. L’intera comunità di Leverano si è mobilitata a sostegno degli amici dell’Emilia Romagna, come noi gente abituata al lavoro, di grande cuore, capace di accoglienza straordinaria“. Inoltre, tra i team di artisti fioristi in arrivo da ogni parte del mondo per creare sculture floreali attraverso le quali sfidarsi, sono arrivati a Leverano i team dall’Ucraina e dalla Russia per la prima volta insieme da quando e’ esploso il conflitto “Parliamo il linguaggio della pace e della solidarietà attraverso la cultura della terra“.