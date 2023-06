Alluvione in Emilia Romagna, Schlein: “Occorre fare in fretta e procedere al commissariamento”

MeteoWeb

“Ringraziamo l’ANPI per questa iniziativa importante di solidarietà alle popolazioni e ai territori colpiti dall’alluvione. Serve fare in fretta perché le persone che hanno perso tutto non possono aspettare“. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, al margine di una manifestazione di solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna organizzata a Bologna dall’ANPI. “Si tratta di miliardi di ristori per le famiglie, per le imprese, per l’agricoltura. E noi stiamo già chiedendo al governo di avere procedure spedite, di avere le risorse che servono per dare risposte e permettere a questo territorio di rialzare la testa ancora una volta. Continueremo a insistere sui tempi, non soltanto sulle risorse. Ma anche su tutti gli strumenti che servono. Anche a partire dal commissario su cui più volte abbiamo chiesto al governo di fare in fretta“, ha concluso la Schlein.

“Ringraziamo il Segretario del Partito Democratico per aver fatto presente al Governo ciò che in realtà sta già avvenendo, ovvero mettere in campo in tempi brevi i ristori per la popolazione alluvionata“. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei. “Non si è forse accorta che in 72 ore, questo Governo ha trovato 2 Miliardi di Euro che a seguito della pubblicazione in Gazzetta, saranno presto disponibili. D’altronde che la segretaria non si sia accorta di qualcosa non è un fatto isolato, non si era infatti neppure accorta, quando era Vice Presidente della Regione Emilia Romagna, di essere Assessore per il clima, d’altronde diversamente avrebbe adottato la legge regionale per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Legge che promise, ma che restò lettera morta. L’impegno del Governo è sotto gli occhi di tutti e non è solo di facciata, ma di sostanza, la stessa che adotterà per la nomina del Commissario“.