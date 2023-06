Alluvione in Emilia Romagna, la scienza spiega perché il cambiamento climatico non c’entra

MeteoWeb

Gli scienziati provenienti da Italia, Paesi Bassi, Francia, Stati Uniti e Regno Unito del World Weather Attribution, organizzazione che studia il legame tra eventi meteorologici e clima, ne sono convinti: il cambiamento climatico non avrebbe contribuito ad aumentare l’intensità dell’alluvione che ha colpito in modo drammatico le province di Ravenna, Forlì e Cesena. L’alluvione che ha causato 17 morti e circa 50.000 sfollati è dovuta a tre precipitazioni molto intense che si sono succedute il 2, 10 e 16 maggio 2023.

L’obiettivo della loro indagine è comprendere come il cambiamento climatico causato dalle attività antropogeniche abbia alterato la probabilità e l’intensità di queste precipitazioni estreme, tramite una meta-analisi statistica. Le intense precipitazioni che sono cadute nei primi 21 giorni di maggio 2023 sono l’evento più piovoso mai registrato e si stima un tempo di ritorno di circa 200 anni, il che comporta che la probabilità che si verifichi un evento del genere in un anno X è di circa lo 0,5%.

Non vi è una correlazione tra cambiamento climatico e l’alluvione in Emilia Romagna

Sulla base dello studio dei modelli climatici, gli scienziati hanno appurato che in Emilia Romagna in primavera non vi è solitamente un significativo aumento delle precipitazioni. Questo stato di cose conferma che il numero di sistemi a bassa pressione nel Mediterraneo centrale è diminuito, e pertanto, a livello statistico le precipitazioni hanno subito un calo effettivo. Quindi, il cambiamento climatico è solo una scusa.

La causa di questa alluvione estrema va cercata nel fenomeno di rapida urbanizzazione che si è registrato negli ultimi decenni e che è andato a limitare lo spazio per il drenaggio dell’acqua e che ha aumentato il rischio di inondazioni. Questo stato di cose ha esacerbato l’impatto delle forti piogge: un evento estremamente raro e a cui le infrastrutture non potevano “ragionevolmente resistere” semplicemente perché non si era pensato a costruirle con ragionevolezza.

Come intervenire in futuro per evitare disastri di questa portata

Come suggerito dagli scienziati dell’Imperial College di Londra le misure di adattamento ad eventi estremi future che si riverseranno sul nostro Paese con successive ondate di siccità, caldo, inondazioni. Il miglioramento della pianificazione urbana è solo un esempio. Inoltre, l’aumento degli spazi verdi potrebbe migliorare la capacità di assorbimento del suolo: un numero più alto di alberi che diminuirebbe gli effetti delle isole di calore urbano migliorando il benessere generale dei residenti.

Anche aumentare la copertura forestale può inoltre rallentare le portate dei fiumi, diminuendo il rischio di alluvione con la creazione di aree di regolazione dell’ecosistema più forti. Una diversa irreggimentazione delle acque permetterebbe inoltre di immagazzinare l’acqua in eccesso conservandola in vista dei periodi di siccità. A tutti gli effetti secondo gli scienziati un approccio olistico potrebbe aumentare la resilienza dell’intero sistema. Anche in vista dell’arrivo del noto fenomeno meteo de El Niño che porterà dal prossimo anno e per 4 anni stagioni più calde e secche in Europa. Occorre far presto, senza cercare facili scuse.

Lo stato di emergenza per tutta la regione

Come riportato di recente su Scientific Report esamina la questione dell’effettiva correlazione dell‘alluvione in Emilia Romagna con i cambiamenti climatici. La provincia di Bologna ha registrato circa 190mm di precipitazioni in meno di 48 ore. Altre zone colpite in Emilia-Romagna sono le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Il livello dell’acqua nel fiume Lamone è salito di 10m in meno di 24 ore e un argine lungo il fiume Lamone è fallito a Faenza, in provincia di Ravenna, inondazioni della città. L’impatto sulle vite umane e sulle infrastrutture hanno portato alla dichiarazione di uno stato di emergenza per la regione.

Dopo questo primo periodo, la regione ha ricevuto di nuovo pesanti durante la seconda settimana di maggio, e poi di nuovo nella terza settimana a partire dal 16 maggio, con un altro evento di precipitazioni pesanti della stessa grandezza di quello osservato all’inizio del mese. In totale sei mesi di pioggia è sceso nei primi 20 giorni di maggio.

Il fenomeno Stau

Tutti e tre gli eventi piovosi sono stati guidati da tre distinti sistemi di bassa pressione, situati sul Mare Tirreno. Un trasporto di vapore acqueo molto elevato e anomalo da sud-est a livello medio è stato associato con l’ultimo ciclone. L’interazione tra questi sistemi ciclonici e il basso livello nord-est (NE) vento lungo il versante adriatico dell’Appennino generato un meteorologico fenomeno chiamato “Stau” o “sollevamento orografico“.

Questo processo si verifica quando il vento da Nord Est incontra la catena montuosa, facendola ascendere e raffreddare mentre aumenta sopra le più alte altezze. Come l’aria sale, subisce un raffreddamento adiabatico, che porta alla formazione di condensa e nube. Di conseguenza, le precipitazioni sono aumentate sul lato sopra vento delle montagne che, in questo caso, sono le pendici dell’Appennino di fronte al mare Adriatico. Il sollevamento orografico da Nord Est umido si snoda sul lungo periodo e può provocare piogge persistenti e pesanti sulle pendici orientali dell’Appennino. Con una pioggia prolungata, il terreno diventa saturo e l’acqua in eccesso scorre più rapidamente nei fiumi e torrenti, aumentando i livelli dei fiumi e contribuendo al rischio di inondazioni.

L’accumulo idrico

Il trasferimento prolungato di umidità da venti NE può anche migliorare il deflusso e fornire continuamente l’umidità al orientale

lato delle montagne. L’effetto Stau prolungato può contribuire ad un accumulo idrico significativo, i sistemi di drenaggio potenzialmente travolgenti, che superano la capacità delle rive del fiume e provocano inondazioni lungo i corsi d’acqua. Nelle zone con terreni scoscesi e valli strette, la combinazione delle prolungate precipitazioni abbondanti e il deflusso migliorato può portare a inondazioni improvvise appena l’acqua in eccesso si accumula in modo rapido, causando improvvise e potenzialmente pericolose inondazioni localizzate in queste aree.

Infine, è importante notare che gli impatti specifici delle inondazioni durante un evento ciclonico prolungato possono variare in base a fattori quali l’intensità e la durata delle precipitazioni, la topografia delle zone interessate e la capacità dei sistemi di drenaggio locali. Inoltre, la condizione e la gestione dei sistemi fluviali possono influenzare

l’entità delle inondazioni.

Il terreno reso impermeabile dalla siccità degli ultimi due anni

Secondo gli esperti locali, la tempistica di questi episodi di pioggia pesante nella regione Emilia Romagna ha contribuito alla natura eccezionale del fenomeno. Il Nord Italia era stato sotto siccità negli ultimi due anni a causa di nevicate sotto la media nelle Alpi, Dolomiti e Appennini in inverno che interessano lo scioglimento della neve che contribuisce al deflusso costante dei corpi idrici della regione.

Le forti piogge durante il 2-3 maggio sono cadute su un terreno asciutto e impermeabile. Come risultato di questa pesante precipitazione il terreno è diventato rapidamente saturo, aumentando il deflusso e quindi la gravità delle inondazioni durante gli eventi successivi. La regione Emilia Romagna, situata tra le montagne appenniniche e l’Adriatico, ha visto molte inondazioni

gravi nel passato, la maggior parte dei quali si sono verificati nei mesi autunnali o invernali.

Le alluvioni del passato

In particolare nell’autunno del 1963, frane e alluvioni si sono verificate in Romagna ed in Emilia a causa di piogge torrenziali. In provincia di Forlì, sono avvenuti crolli a Bagno di Romagna, a Civitella Romagna (2 frane), a Predappio (5 frane), a Premilcuore, a Santa Sofia, a Sarsina, a Torriana, a Verghereto. In provincia di Ravenna, si sono verificate importanti frane a Brisighella, si parla di 11 frane, una delle quali ha travolto la chiesa e la canonica di Monticino e ha sfiorato il centro di Brisighella. Altre frane si sono verificate anche a Casola (7 frane) e a Riolo Terme (4 frane). Le frane in Romagna durante quei giorni hanno coperto in totale circa 1.700 ettari. Un altro anno devastante è stato il 1973 dove dal 1 º gennaio a ottobre decine di alluvioni si sono verificate in tutta la regione. Il 7 e 8 marzo 1973, a Ravenna, la rete di fossi non è riuscito a drenare l’acqua, con una conseguente inondazione di 20 chilometri quadrati di città e di campagna. Il 27 settembre 1973, il torrente Pisciarello ha allagato i campi tra Ponte Pietra e Casone, interrompendo la strada statale 304 a Cesena.

Le condizioni meteorologiche avverse in tutta Italia sono state previste già il 2 aprile, con forti precipitazioni, temporali e forti avvertimenti di vento per l’Italia nord-orientale (allerta gialla). Il 20 aprile la Regione Emilia Romagna è stata inserita nell’allerta arancione (livello medio in 3 livelli scala), con avvisi temporali. Entro il 2 maggio, la Protezione Civile ha aggiornato l’allerta da arancione a rossa nella regione. Le previsioni erano accompagnate da messaggi sulle condizioni di pericolo previste, nonché sulle informazioni sulle potenziali perturbazioni.

Le inondazioni dei fiumi

I Centri Funzionali situati nella regione Emilia-Romagna hanno emesso bollettini e avvisi in cui sia l’evoluzione dei fenomeni sia i livelli di criticità previsti sul territorio. Sulla base di questi, i primi avvertimenti sono stati ampiamente diffusi attraverso i mass media (giornali, canali di informazione e televisione). In Italia, i centri operativi comunali e le sale operative regionali sono responsabili della livello di gestione del rischio di alluvione, mentre il Servizio nazionale di protezione civile è complessivamente responsabile di coordinare le risposte di gestione delle catastrofi nel paese. Nel 2021, la Regione Emilia-Romagna ha rivisto e adottato il secondo ciclo del suo piano di gestione delle alluvioni, che comprende componenti di pianificazione, preparazione e programmazione.

I programmi nell’ambito del FMP comprendono il suolo e gli interventi di protezione costiera, pianificazione dei bacini e interventi contro l’instabilità idrogeologica. La chiusura delle reti stradali lungo gli argini è iniziata il 2 maggio, a causa dello straripamento del fiume Sillaro. Questo ha preceduto la maggior parte delle inondazioni a venire, e le attività di evacuazione erano state avviate anche a Faenza, Castel Bolognese e Conselice.

Lo stato di emergenza di 12 mesi

Entro la prima settimana di inondazioni, il governo ha prontamente

dichiarato lo stato di emergenza che durerà 12 mesi e ha stanziato 10 milioni di euro per la maggior parte degli interventi urgenti in accordo con la Regione. Il governo ha rapidamente collaborato con la regione per garantire la sicurezza e l’evacuazione regolare delle famiglie a rischio di inondazioni, frane e danni alle infrastrutture stradali, edifici pubblici e privati, difesa idraulica e la rete di servizi essenziali.

La rarità di questo evento (un evento di 1 su 200 anni) implica che non ci si poteva aspettare che le infrastrutture fossero costruite per resistere a tali precipitazioni estreme. La scoperta che durante la stagione primaverile, questo tipo di evento non si verifica così frequentemente, complica ulteriormente le richieste di adattamento all’interno della regione a questo tipo di evento. Le pratiche di adattamento dovrebbero essere basate su una revisione olistica di come il clima è cambiato nella regione, e sulle proiezioni future dei cambiamenti climatici futuri.

Le soluzioni basate sulla natura

Tuttavia, c’è un certo rammarico di non aver optato per delle misure di adattamento delle infrastrutture che potessero essere utili per questa regione perché hanno co-benefici per più pericoli (ad es. inondazioni, siccità, calore), nonché migliorare il benessere della popolazione e

biodiversità. Ad esempio, aumentare la “spugnosità” delle città con l’aiuto di acqua e di vegetazione.

Le soluzioni basate sulla natura possono offrire molteplici vantaggi: (i) un approccio olistico e multirischio per ridurre i rischi, comprese le inondazioni e le frane, ondate di calore e siccità; (ii) affrontare i rischi derivanti dalla crescente urbanizzazione, come gli effetti dell’isola di calore urbana; e (iii) migliorare il benessere generale dei residenti consentendo esperienze basate sulla natura e riduzione dello stress. Inoltre, un numero delle misure di sicurezza sociale potrebbero essere adottate per ridurre l’impatto economico delle inondazioni (o altri eventi meteorologici estremi) sulle famiglie

Infine, la gestione del rischio di alluvioni naturali di vario tipo (es. aumento della copertura forestale, drenaggio dei corsi d’acqua, ri-creazione di zone umide, ecc) possono tutti avere l’effetto di rallentare i flussi fluviali, diminuendo il rischio di alluvioni improvvise, e la creazione di più forti pratiche regolatori dell’ecosistema; tutto sommato, diminuire l’impatto delle alluvioni su entrambi aree arabili e urbane.