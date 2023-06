Alluvione in Romagna: da lunedì, con la riapertura delle scuole, si ritorna alla normalità a Conselice

MeteoWeb

“Cari concittadini sono davvero felice di comunicarvi che a partire da lunedì le nostre scuole riapriranno“. Ad annunciarlo con un video sul profili social del Comune è la sindaca di Conselice, Paola Pula, uno dei paesi del ravennate più colpiti dall’alluvione di maggio. “Seppur inseriti in questo spaventoso disastro, i nostri bambini e bambine possono quindi tornare a trovarsi con i loro amici e a prepararsi per gli esami. Da lunedì riaprono quindi i nidi, le scuole materne, elementari e medie. Unica eccezione fa la scuola media di Conselice, che è sede del centro di accoglienza. Per questi ragazzi, in accordo con la dirigente scolastica, abbiamo previsto lo spostamento nelle scuole elementari di Conselice. Questo è un punto per il ritorno alla normalità molto importante. Le cose stanno migliorando, si sta prosciugando l’acqua, ma non è ancora tutta rientrata“, ha concluso la sindaca.