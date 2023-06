Alluvione nel Kosovo, travolta la città di Pec: vittime e ingenti danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella serata di ieri, sabato 24 giugno, un’alluvione si è verificata nel Kosovo. Particolarmente colpita la città di Pec, nel Kosovo occidentale, che ha registrato ingenti danni. Diverse persone sono rimaste ferite e altre due sono morte quando le strade si sono trasformate in fiumi a causa dell’alluvione.

Il Premier Albin Kurti ha scritto su Facebook un messaggio di cordoglio per le due vittime. “Con profondo dolore ho ricevuto la notizia della tragica morte di due nostri concittadini. A nome personale e del governo, porgo le mie più sentite condoglianze“, ha scritto Kurti. Nel messaggio, il Premier kosovaro ha fatto sapere che l’esecutivo “è impegnato, insieme alle forze dell’ordine e all’Agenzia per la gestione delle emergenze, a far fronte alle conseguenze dell’alluvione”. “In questi momenti difficili, è importante sostenere il comune di Pec affinché’ possa resistere e risollevarsi da questa tragica situazione”, ha affermato il Presidente del Kosovo, Vjosa Osmani.

Alluvione nel Kosovo, strade come fiumi a Pec