Alluvione Romagna: altre 8 persone allontanate da due edifici a Forlì

Salgono a 34 le persone sfollate a Forlì a causa dell’alluvione. Alle 26 allontanate, sin dai primi giorni, da un condominio in via Lotti, una delle zone più colpite, a causa del formarsi di una profonda voragine sulla strada accanto all’immobile, con potenziale rischio per la sua stabilità, si sono aggiunte altre otto persone che occupavano alcuni appartamenti in due edifici adiacenti in corso Garibaldi, a ridosso di Porta Schiavonia e del fiume Montone. Nella serata di ieri, dopo che i tecnici dei Vigili del Fuoco hanno eseguito accurate indagini a seguito del formarsi nei due edifici di crepe e lesioni tali da poter metterne in pericolo la solidità strutturale, è stata dichiarata la loro inagibilità. Il tratto di Corso Garibaldi dove si trovano le due palazzine è stato parzialmente transennato, consentendo comunque il transito di veicoli e passanti.