Alluvione Romagna, danni a Cesena: interdetto l’accesso in determinate aree

Dopo la devastante alluvione di metà maggio, diverse le aree del territorio comunale di Cesena ad oggi risultano compromesse a seguito dell’esondazione del fiume Savio e necessitano di lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità, tramite un’ordinanza, il comune di Cesena ha interdetto l’accesso e il transito in determinate zone della città. Si tratta del percorso pedonale e ciclabile sull’argine del fiume, dall’accesso di via Savio in San Michele civico 73 fino a quello di via Prima Ancona; percorso pedonale e ciclabile sull’argine del fiume tratto nord dall’accesso di viale Matteotti fino a via Palmieri; Parco Ippodromo, entro le zone delimitate da apposita segnaletica di sicurezza. L’ordinanza rimarrà in vigore fino a cessata necessità.