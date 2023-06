Alluvione Romagna, “il danno poteva essere contenuto”: polemica sulle parole di Musumeci

MeteoWeb

È polemica sulle parole del Ministro della Protezione civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenuto al Green&Blue Festival’. “Poteva essere evitata l’alluvione” in Emilia Romagna? “No, in quelle dimensioni non poteva essere evitata, ma il danno poteva essere contenuto. Il territorio a rischio zero non esiste ma abbiamo, in sede di prevenzione, tutto il dovere di contenere il rischio“, ha detto. Secondo il Ministro, “in Italia è mancata la prevenzione” e “anche in Romagna credo non ci sia stata, dal dopoguerra, una attenta opera di prevenzione come in tutto il resto d’Italia”.

Riguardo al tema della nomina del commissario, Musumeci ha sottolineato che ci sarà, visto che “lo prevede la norma”. Sull’ipotesi che sia nominato il Presidente della Regione, Musumeci ha osservato: “il Presidente di una regione non può mai essere totalmente escluso dal processo di ricostruzione perché, in termini di protezione civile, la competenza è concorrente, quindi in ogni caso viene coinvolto”. Questo “non significa che debba fare il commissario: non lo possiamo escludere, è un tema che sta affrontando questo governo”. “Per fare una ricostruzione che può durare fino a 9 anni massimo, ci vuole una persona, con capacità manageriale, e che possa dedicarsi esclusivamente alla ricostruzione”, ha concluso.

Le critiche

A stretto giro sono arrivate critiche dal Pd. Il capogruppo Francesco Boccia, a Tagadà su La7, ha sottolineato: “se dovessi aprire il libro delle responsabilità della regione Sicilia rispetto ai disastri avvenuti e la mancata prevenzione dovremmo fare una trasmissione di 10 ore”. “L’Emilia Romagna e soprattutto l’Italia non possono permettersi tempi biblici, pensare ad una ricostruzione in 9 anni, come afferma Musumeci, significa preparare un conflitto con le famiglie e le imprese, noi non lo consentiremo“, ha detto il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in Commissione bilancio. “La previsione di 9 anni per la ricostruzione evocata oggi dal Ministro Musumeci suona come una profezia di sventura. Il governo non perda più tempo e individui subito la struttura commissariale dotata di risorse e in grado di seguire procedure straordinarie“, ha commentato il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.