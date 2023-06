Alluvione Romagna, raccolti oltre 37 milioni di euro in dieci giorni: “solidarietà straordinaria”

MeteoWeb

“Stiamo ricevendo davvero tanta solidarietà. Il conto corrente che ha aperto la Regione dieci giorni fa, ieri sera ha superato la cifra di 37 milioni e mezzo di euro, che è un numero davvero impressionante. C’è chi come la Ferrari magari versa 1 milione di euro, o Gucci, Louis Vuitton o la Formula 1, ma c’è stato anche il pensionato che ha versato due euro. A quelli che chiedono come possono aiutarci in concreto, dico venite in vacanza in Romagna, c’è un grande sforzo collettivo“. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di un incontro organizzato a Bologna dall’Anpi per una giornata di solidarietà attiva a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione.