Alluvione Romagna, sindaco di Cesena: “ancora criticità e sfollati ma la città riparte dal turismo”

‘‘Appena 15 giorni fa siamo stati colpiti fortemente dalle alluvioni, sono esondati 24 fiumi contemporaneamente, il fiume Savio è stato il primo qui a Cesena, e poi le tante frane sull’arco collinare e a distanza di quei primi giorni, la città riparte senza dimenticare chi è ancora in difficoltà, riparte necessariamente per poter rilanciare anche l’attività economica del territorio e il turismo è una di queste. Dobbiamo riuscire a portare fuori tutti da questa situazione di difficoltà’‘. Così all’Adnkronos Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e Presidente della provincia di Forlì-Cesena, a margine della cerimonia di premiazione, in piazza della Libertà a Cesena, dei vincitori dell’Oscar italiano del cicloturismo.

‘‘Ci sono ancora criticità – spiega il sindaco Lattuca -, un migliaio di frane sul territorio provinciale, sono 400 solo sulle strade provinciali, e poi ci sono centinaia di famiglie sfollate. Va avanti inoltre in queste ore una azione di pulizia delle fogne del sistema di scarico delle acque perché anche piccoli temporali potrebbero tornare a creare qualche leggero allagamento dove ci sono i sottoservizi allagati”. ”La viabilità principale è tutta ripristinata – aggiunge Lattuca -, le uniche criticità sono quelle relative ad alcune strade collinari che sono ancora interrotte dalle frane”.