Ancora alluvioni in Algeria: 6 morti e persone intrappolate nelle auto | FOTO

Così come succede all’Italia, anche l’Algeria continua ad essere alle prese con il maltempo. Dopo le inondazioni dei giorni scorsi, nuove alluvioni hanno colpito le province settentrionali e meridionali del Paese. Il maltempo ha provocato almeno 6 vittime. La Protezione Civile della provincia di Saïda (ovest) ha segnalato in un comunicato che quattro persone sono morte dopo essere state travolte dalle acque nelle valli la scorsa notte. Tra le vittime, anche un bambino di 12 anni e un ragazzo di 17 anni. Nella provincia di Laghouat (sud), la Protezione Civile ha annunciato in un comunicato che due persone, di 50 e 61 anni, sono morte ieri sera dopo che la loro auto è stata travolta dalle piogge torrenziali a Oued Touil, nel comune di El-Beida. Inoltre, nella provincia di Mila (est), le squadre della Protezione Civile hanno salvato otto persone intrappolate nelle loro auto dopo essere state travolte dalle piogge torrenziali in una valle.

Secondo la Gendarmeria algerina (una forza affiliata al Ministero della Difesa), le piogge torrenziali e le inondazioni hanno bloccato molte strade nelle province di Mila, Oum El-Bouaghi, Khenchela e Batna (est), e Msila e Ouled Djellal (sud).

Dopo due mesi di siccità senza precedenti (marzo e aprile), che ha influito sulla resa delle colture agricole, in particolare dei cereali, molte province del nord dell’Algeria stanno registrando forti piogge, insolite per questo periodo dell’anno, che hanno contribuito ad aumentare le scorte in diverse dighe. Pochi giorni fa, le inondazioni avevano causato la morte di tre persone, tra cui una bimba di sette anni e un bambino di nove, dopo le forti piogge che hanno colpito diverse province del nord dell’Algeria.