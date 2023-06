Alpinista muore d’infarto durante una scalata nel Pesarese: altri sei rimangono bloccati

MeteoWeb

Un alpinista di 60 anni è morto colpito da infarto durante una scalata e gli altri sei legati a lui in cordata sono rimasti bloccati sulla parete a strapiombo. È successo a Balza della Penna, nel territorio di Piobbico (Pesaro Urbino). Sul posto, lungo l’arrampicata Castellani Vampa, sono intervenuti i soccorritori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. L’allarme è stato lanciato dai compagni di cordata, le cui manovre di rianimazione sono risultate comunque vane. Sul posto è giunto l’elicottero Icaro 02, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso del CNSAS Marche ed il medico in parete mediante il verricello. La cordata, che si trovava all’ultima sosta della via, è stata quindi raggiunta dal personale di soccorso che ha constatato il decesso.

L’evacuazione della salma è risultata complessa a causa delle pessime condizioni meteo; l’elicottero, nel frattempo a terra, ha dovuto attendere una finestra di tempo stabile per decollare di nuovo e recuperare il corpo dell’alpinista, il tecnico di elisoccorso e il medico. I compagni di cordata sono stati invece raggiunti e accompagnati a valle dalle squadre di terra del Soccorso Alpino Marche. Non si conosce ancora il nominativo della persona deceduta per malore.