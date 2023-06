Ambiente, Pichetto: “Intervenire su emissioni CO2 in modo graduale”

MeteoWeb

“E’ vero che c’è il cambiamento climatico e che dobbiamo intervenire sulle emissioni di CO2, ma dobbiamo agire in modo graduale. Sono convinto che la strada sia l’elettrico, ma non significa che non ci possano essere veicoli con il biocarburante. Questa posizione non è stata accolta dall’Unione Europea, ma dal G7 invece sì”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica dell’Italia, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. “Il diritto di veto in Europa in questo momento funziona con lo sbarramento, con una formula molto particolare. E’ importante se arriva un modello di Europa che non è la mera somma di interessi nazionali”, ha aggiunto.