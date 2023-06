Amstrong (il capo dei giganti dei gasdotti): “La transizione energetica richiede più gas naturale”

MeteoWeb

L’aumento della domanda di elettricità generata dall’eolico e dal solare comporterà necessariamente un maggiore fabbisogno di infrastrutture per il gas naturale per prevenire i blackout, secondo l’amministratore delegato a capo del gigante delle condutture Williams Companies. I commenti di Alan Armstrong, amministratore delegato di Williams, vanno contro le politiche climatiche che mirano a ridurre il consumo di combustibili fossili come il gas naturale dalle reti elettriche statunitensi.

“Le fonti di energia pulita come l’energia eolica e solare, supportate da batterie di accumulo, sono crollate in termini di costi e hanno guadagnato quote di mercato dell’elettricità. Ma poiché le politiche intese ad aumentare l’uso dell’elettricità nelle automobili e nell’industria pesante aumentano anche il carico sulla rete, saranno necessarie più condutture per alimentare i generatori a gas che possono supportare i sistemi rinnovabili intermittenti“, lo ha dichiarato Armstrong in un intervista al “Final Times“. “Nessuno si sentirà mai a suo agio nel dire: ‘Oh, siamo disposti a rischiare che per cinque giorni, non abbiamo vento o solare e non avremo un backup‘”, ha riferito ai microfoni del Financial Times.

La transizione energetica in corso

Come si legge sempre sul “Financial Times“, la Federal Energy Information Administration prevede un salto nella capacità di generazione di energia eolica e solare nei prossimi decenni, guidato in parte da enormi sussidi per l’energia pulita che il presidente Joe Biden ha firmato l’anno scorso come parte del suo impegno a dimezzare le emissioni di gas serra degli Stati Uniti entro il 2030.

Gli accademici della Stanford University lo scorso anno hanno concluso che una combinazione di energia eolica, solare e idroelettrica, accoppiata con lo stoccaggio di batterie, nuove linee di trasmissione e la gestione della domanda potrebbero soddisfare tutte le esigenze di energia incrementale degli Stati Uniti. Il loro documento ha detto che questo potrebbe essere raggiunto “senza blackout in tempo variabile in tutti gli Stati Uniti“.

Le contraddizioni di questo processo: una richiesta maggiore di gas naturale

Ma le previsioni della VIA per la domanda di gas naturale entro il 2050 variano ampiamente. L’elettrificazione di nuovi settori dovrebbe portare un aumento significativo del carico sulla rete entro tale data, richiedendo un raddoppio della capacità di generazione totale. “È bello avere le rinnovabili, e saremo in grado di continuare a ridurre le emissioni e la quantità di gas che bruciamo, i combustibili fossili che bruciamo . . . ma non cambia la necessità di capacità incrementale [gas] come elettrifichiamo,” ha concluso così Amstrong nella sua intervista al “Final Times“.

Le osservazioni del capo Williams, la cui azienda gestisce circa un terzo del gas spedito negli Stati Uniti, arrivano poche settimane dopo che l’amministrazione Biden ha accettato di accelerare le approvazioni per il controverso gasdotto Mountain Valley per inviare gas di scisto dalla Virginia Occidentale alla Virginia.