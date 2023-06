Sociologia: i casi di violenza sulle donne mobilitate in difesa dell’ambiente

MeteoWeb

Le donne che difendono l’ambiente sono state vittime di omicidi, rapimenti, repressione, procedimenti penali e molestie fisiche, come riporta un documento sulla sostenibilità della rivista Nature che si basa su un’analisi di 523 casi provenienti da un database globale di conflitti ambientali. Questo problema è concentrato prevalentemente in America Latina, Asia e Africa, ma si verifica anche in Nord America e Europa.

Dalena Tran e Ksenija Hanaček hanno esaminato tutti i casi disponibili a partire da gennaio 2022 nell’Atlante della Giustizia Ambientale, il più grande database online dei conflitti ambientali globali, che coprono molti conflitti tra cui quelli sull’inquinamento delle acque, i combustibili fossili, l’agricoltura e la deforestazione.

La violenza sulle donne in difesa dell’ambiente

Gli autori dello studio hanno individuato 523 casi che hanno coinvolto donne militanti della difesa ambiente e indicano che questi casi di violenza sulle donne si concentrano nelle attività minerarie, agroindustriali e conflitti industriali prevalentemente nell’emisfero australe. Gli esperti hanno concluso che sono stati 81 i casi di donne assassinate per la loro scelta di difendere l’ambiente. Questo è un risultato estremo.

Degli 81 casi di omicidi, 19 si sono verificati nelle Filippine, con grandi concentrazioni anche in Brasile, Colombia e Messico. Gli omicidi non sono stati limitati solo al sud del mondo, poiché sei omicidi sono avvenuti negli Stati Uniti e in Europa. Gli autori suggeriscono anche che le donne in generale sono soggette ad alti tassi di violenza indipendentemente dalla responsabilità della governance dei paesi e dall’uguaglianza di genere.

La violenza contro le donne difensori dell’ambiente è trascurata in letteratura. Gli omicidi sono la forma più visibile di violenza diretta, ma

tutte le minacce alle donne che difendono l’ambiente sono difficili da documentare a causa della censura e della sostanziale mancanza di dati. Manca la documentazione della violenza contro le donne in particolare anche a causa della discriminazione discorsiva contro le donne che trattano la perdita della loro vita come normale, meritata e “non risolvibile“.