Andalo (TN), Soccorso Alpino: brevettate nuove unità cinofile | FOTO

Si è concluso martedì 30 maggio ad Andalo (TN) il corso nazionale unità cinofile da ricerca di superficie (UCRS) e molecolari (UCRM) organizzato dalla scuola delle unità cinofile del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS, per il conseguimento dei brevetti di classe A e B di entrambe le specialità. Hanno partecipato al corso le unità cinofile del CNSAS provenienti da vari Servizi Regionali, compreso il CNSAS Calabria che ha visto un suo binomio cane-conduttore conseguire il brevetto “classe A” di Ricerca in Superficie.

Particolare attenzione è stata rivolta ai simulati di ricerca con la partecipazione di più figuranti. Approfonditi anche gli aspetti che riguardano l’utilizzo del Gps, la cartografia e l’uso di Arogis, applicazione il cui utilizzo è riservato ai soli soci del CNSAS.

Grande soddisfazione per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria per Ghost, un Malinois pastore belga, e il suo conduttore per il risultato raggiunto.