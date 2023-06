Ansia e depressione maggiore: un cocktail di fermenti lattici può essere efficace

MeteoWeb

Un cocktail di fermenti lattici (probiotici) potrebbe essere una soluzione efficace contro ansia e depressione maggiore: il mix di 14 fermenti ha dimostrato di poter migliorare, infatti, gli effetti antidepressivi dei farmaci standard, secondo i risultati di un trial clinico condotto presso il King’s College London e pubblicato sulla rivista JAMA Psychiatry. Si tratta di uno studio pilota che ha dimostrato, in una popolazione occidentale, gli effetti positivi dei probiotici sulla salute mentale in adulti con depressione che assumono antidepressivi.

Secondo i ricercatori britannici, i risultati forniscono una solida base per approfondire i benefici di questo integratore alimentare probiotico a sostegno dell’umore e della salute mentale in uno studio più ampio. Diversi studi nel tempo hanno dimostrato che il microbiota intestinale (la vasta e dinamica comunità di microrganismi che abita l’intestino) ha un ruolo nella regolazione dell’umore. Questa sperimentazione è stata concepita per verificare se il miglioramento della salute dell’intestino con i probiotici – integratori contenenti batteri buoni – possa essere una nuova via per sostenere l’umore e la salute mentale.

Un mix di fermenti lattici per ansia e depressione

Lo studio ha coinvolto 49 adulti con disturbo depressivo maggiore e con una risposta incompleta agli antidepressivi prescritti, cui è stato somministrato un integratore probiotico di 14 ceppi, disponibile sul mercato, oppure un placebo identico (24 hanno ricevuto il probiotico). Nel corso di otto settimane, entrambi i gruppi hanno dimostrato un miglioramento dei sintomi, ma i miglioramenti maggiori sono stati osservati nel gruppo del probiotico a partire dalla quarta settimana.

Sono stati riscontrati miglioramenti significativi, misurati sulla base di scale di valutazione standard per la depressione e l’ansia. “La mancata o parziale risposta agli antidepressivi è un problema enorme e questo studio è un primo passo importante per esplorare il potenziale terapeutico dei probiotici come trattamento della depressione – dichiara il coordinatore dello studio James Stone. Abbiamo scoperto che i probiotici sono un’integrazione accettabile e tollerabile nelle persone che già assumono farmaci antidepressivi. Questo apre ora la strada a studi che verifichino se questi effetti benefici dei probiotici sulla depressione e sull’ansia si manifestino in popolazioni più ampie di pazienti“.