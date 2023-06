 Antartide, la ricerca britannica sul clima a impatto zero

MeteoWeb

Anche in condizioni estreme, le operazioni di ricerca scientifica del Regno Unito in Antartide cercano di essere più virtuose dal punto di vista ambientale. “L’obiettivo principale della nostra strategia è incentrato sul cambiamento climatico, perché le regioni polari sono le aree della Terra che stanno cambiando più radicalmente”, insiste Jane Francis, direttore del British Antarctic Survey (Bas), un’organizzazione di ricerca britannica con sede a Cambridge, nell’Inghilterra orientale. “Stiamo cercando di pianificare il futuro della nostra scienza più di quanto abbiamo fatto in passato, perché credo sia davvero urgente capire come sta cambiando il clima”, dice.

Presso la sede del Bas a Cambridge è possibile vedere alcune delle tecnologie all’avanguardia utilizzate dagli scienziati che studiano le regioni polari. Sottomarini autonomi, ad esempio, vengono utilizzati per raccogliere dati nelle acque gelide dell’Oceano Meridionale, che circonda l’Antartide e funge da pozzo di carbonio. E dal cielo, droni e satelliti vengono utilizzati per monitorare e censire le popolazioni animali in zone remote o inaccessibili delle regioni polari. Per raccogliere informazioni sulle condizioni atmosferiche del passato, gli scienziati perforano le lastre di ghiaccio e i ghiacciai per recuperare carote di ghiaccio, alcune delle quali risalgono a centinaia di migliaia di anni fa. Il ghiaccio viene tagliato in una speciale camera fredda dove la temperatura viene mantenuta a -25 gradi.

Le bolle d’aria intrappolate all’interno vengono estratte per misurare la concentrazione di gas serra. Sul campo, il Bas gestisce attualmente cinque stazioni di ricerca in Antartide. Sul posto, alcuni veicoli a motoslitta sono dotati di sensori che registrano le loro attività sul campo, consentendo tra l’altro, secondo Bas, di stabilire “una sorta di contabilità delle emissioni di carbonio” dei viaggi effettuati. La riduzione delle emissioni di carbonio è uno degli obiettivi principali di Bas, che vuole decarbonizzare tutte le sue attività entro il 2040, spiega Nopi Exizidou, responsabile della transizione verso il “net zero” dell’organizzazione di ricerca. BAS punta alla neutralità delle emissioni di carbonio entro sette anni.

“Per le nostre stazioni di ricerca, stiamo investendo molto nelle tecnologie di energia rinnovabile“, spiega. La stazione di Bird Island, situata al largo della punta nord-occidentale della Georgia del Sud, a ovest delle Falkland, ad esempio, utilizza un sistema di accumulo di energia solare e batterie che dovrebbe dimezzare il consumo di carburante. La stazione di King Edward Point, sull’isola della Georgia del Sud, dispone di una centrale idroelettrica che copre l’80% della domanda di riscaldamento ed elettricità. A Rothera, la più grande stazione di ricerca britannica dell’area, situata sull’isola di Adelaide al largo della costa occidentale dell’Antartide, il nuovo edificio a due piani ad alta efficienza energetica è destinato a sostituire diversi edifici più vecchi. Bas ha anche un team di ingegneri che sta sviluppando un kit di strumenti di intelligenza artificiale che aiuterà a pianificare le rotte marittime e a gestire in modo più efficiente le navi di ricerca, come la RRS Sir David Attenborough, costata più di 200 milioni di euro.

“Stanno sviluppando strumenti che accompagneranno il capitano della nave e lo aiuteranno a prendere decisioni più informate su come arrivare dal punto A al punto B”, spiega Exizidou. Il direttore del BAS, Jane Francis, descrive le tecnologie che i ricercatori utilizzeranno nei prossimi anni come veramente rivoluzionarie. “Non abbiamo bisogno di portare la nave così lontano, non abbiamo bisogno di prendere l’aereo che consuma carburante, possiamo inviare i nostri droni, possiamo inviare i nostri robot marini”, afferma entusiasta. “Significa che possiamo raccogliere dati, molti più dati, più velocemente e fare scienza di qualità migliore”.