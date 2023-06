Apple, oggi l’annuncio del nuovo visore “a realtà mista”

MeteoWeb

Oggi Apple annuncia il suo prodotto più importante in 13 anni, un visore con auricolari a “realtà mista“, un dispositivo in preparazione da sette anni che darà un’idea di come il colosso hi-tech immagina il futuro dopo lo smartphone. Si tratterebbe di un visore simile a un paio di eleganti occhiali da sci che unirà la “realtà virtuale“, in cui chi lo indossa è completamente immerso in un mondo virtuale, e la “realtà aumentata“, in cui le immagini digitali si sovrappongono al mondo reale.

L’evento di lancio avverrà in presenza presso il quartier generale di Apple a Cupertino, in Calfornia, ma i partecipanti guarderanno un discorso di apertura preregistrato disponibile al pubblico su YouTube, un retaggio dei meeting online della pandemia Covid-19, ma anche espressione delle tendenze caute dell’amministratore delegato Tim Cook, che non ha mai apprezzato la spettacolarità di Steve Jobs, e si pone così al riparo dal rischio che qualcosa vada storto durante la demo live.

Il nuovo lancio di Apple

Il dispositivo dovrebbe costare 3.000 dollari, 10 volte il prezzo di Quest 2, il principale visore di Meta, e tre volte il prezzo del visore Quest Pro di fascia alta di Meta. Non dovrebbe essere messo in vendita durante l’esercizio 2023 di Apple, che termina a settembre, durante il quale gli analisti prevedono un calo del ricavi del 2% a 385 miliardi di dollari. Ma nell’anno successivo le sue vendite dovrebbero aiutare i ricavi di Apple a salire del 7% a 411 miliardi di dollari.

Il visore è una sorta di dispositivo di compromesso. La visione originale di Apple, nel 2016, era per occhiali a realtà aumentata leggeri piuttosto che cuffie immersive. Ma gli esperti di tutto il settore affermano che tale tecnologia è ancora lontana diversi anni. Gli esperti del settore affermano che il visore di Apple sarà probabilmente rivolto a tre tipi di pubblico: clienti aziendali, giocatori di video games e sviluppatori di software, mentre le generazioni successive del prodotto saranno orientate ai consumatori tradizionali.

Il prodotto ha un prezzo di 3000 dollari

Un prezzo di 3.000 dollari potrebbe anche essere un costo ragionevole per i giocatori estremi che già si sentono a proprio agio nel trascorrere ore in ambienti immersivi. Inoltre dovrebbe essere una tecnologia utile per gli sviluppatori, uno strumento che consentirà ai professionisti di creare app per occhiali di nuova generazione che usciranno diversi anni dopo. Un prezzo di 3.000 dollari renderebbe l’auricolare il secondo prodotto più costoso di Apple, dopo il desktop Mac Pro che parte da 5.999 dollari. L’iPhone originale nel 2007 costava 599 dollari, un prezzo allora giudicato esorbitante.

Ma oggi il prezzo medio di vendita di un iPhone è vicino a 1.000 dollari e i modelli di fascia alta di Apple costano 1.500 dollari. Una presentazione di successo potrebbe catapultare il prezzo delle azioni di Apple a un livello record. Le azioni di Apple sono già aumentate del 45% da inizio anno e la società vale 2.850 miliardi dollari. È solo il 5% in meno rispetto al massimo di tremila miliardi raggiunto all’inizio di gennaio 2022, un mese prima che la Russia invadesse l’Ucraina e i mercati globali scendessero a rotta di collo.