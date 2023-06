L’ASI in prima linea al Paris Air Show

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Italiana apre come di consueto le porte dello spazio italiano all’attenzione mondiale durante la 54esima edizione del Paris Air Show – Le Bourget dal 19 al 25 giugno. Per l’appuntamento della manifestazione biennale, punto di riferimento europeo e mondiale dell’aeronautica e dello spazio, l’ASI sarà presente con una delegazione guidata dal presidente Teodoro Valente, e con il proprio stand istituzionale, “Space to our dreams”. Il programma prevede quattro giornate dedicate agli operatori del settore, mentre negli ultimi tre giorni le porte sono aperte anche al grande pubblico.

Durante la manifestazione, il presidente ASI Valente incontrerà rappresentanti di istituzioni, delegazioni di agenzie spaziali ed esponenti del mondo industriale, tradizionalmente presenti a Parigi, con una particolare attenzione a rafforzare e tessere nuovi rapporti bilaterali di collaborazione internazionale. In programma sono previsti, in particolare, importanti incontri bilaterali con altre agenzie spaziali europee e non. L’ASI attraverso il proprio stand offre una rappresentazione del settore spaziale italiano in un unico ed esauriente percorso espositivo. Una promozione ad ampio raggio della filiera integrata per mostrare le capacità e le competenze di alto livello espresse dal comparto nazionale nel contesto mondiale. Le attività spaziali sono presentate in diverse aree tematiche, lungo un percorso di documentazione ed esposizione che racconta i tanti successi ottenuti e i progetti in preparazione.

“Space to our dreams” sarà anche il punto di incontro delle delegazioni istituzionali italiane in grado di dare visibilità alle competenze e alle attività delle associazioni e federazioni nazionali di categoria rappresentate da AIAD, AIPAS e ASAS, alle realizzazioni e ai servizi messi in campo da Altec, e-Geos, SpaceLab, Fondazione Amaldi, CTNA, Avio, Airbus, Leonardo, Ohb, Sitael, Telespazio e Thales Alenia Space.