Aspartame, l’OMS lancia l’allarme: “possibile rischio cancerogeno”

Come si legge in un articolo pubblicato su Reteurs, dal 1981, il JECFA ha affermato che l’aspartame era sicuro da consumare entro limiti giornalieri accettati. Ad esempio, un adulto di 60 kg (132 libbre) dovrebbe bere tra 12 e 36 lattine di soda dietetica – a seconda della quantità di aspartame nella bevanda – ogni giorno per essere a rischio. Questo punto di vista è stato ampiamente condiviso dalle autorità di regolamentazione nazionali, anche negli Stati Uniti e in Europa.

Un portavoce della IARC ha riportato che i risultati dei comitati IARC e JECFA erano confidenziali fino a luglio, ma ha aggiunto che erano “complementari“, con la conclusione della IARC che rappresenta “il primo passo fondamentale per capire la cancerogenicità“. Il comitato in merito agli additivi “conduce la valutazione del rischio, che determina la probabilità di uno specifico di danno (ad esempio, il cancro) che si verificano in determinate condizioni e livelli di esposizione.” Tuttavia, l’industria e le autorità di regolamentazione temono che tenere entrambi i processi nello stesso lasso di tempo potrebbe essere fonte di confusione, secondo il rapporto dei regolatori statunitensi e giapponesi.

I rischi dell’aspartame

Come si può leggere su Reteurs: “Chiediamo gentilmente a entrambi gli organismi di coordinare i loro sforzi nel rivedere l’aspartame per evitare qualsiasi confusione o preoccupazione tra il pubblico,” ha dichiarato Nozomi Tomita, un funzionario del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare del Giappone, scrivendola in una lettera del 27 marzo al vice direttore generale dell’OMS, Zsuzsanna Jakab. Il comitato giapponese a Ginevra, dove ha sede l’OMS, non ha risposto alla richiesta di delucidazioni al riguardo. Le decisioni dell’IARC possono avere un impatto enorme. Nel 2015, il suo comitato ha concluso che il glifosato è “probabilmente cancerogeno“.

Negli anni seguenti, anche se altri organismi come l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) hanno contestato possibili rischi legati all’aspartame, le aziende stavano ancora sentendo gli effetti della decisione. La Bayer tedesca nel 2021 ha perso il suo terzo appello contro le sentenze della corte USA che ha assegnato i danni ai clienti che ritengono di essersi ammalati di tumori a causa dell’uso di diserbanti a base di glifosato.

Rischi reali o allarme inutile?

Si legge ancora su Reteurs che le decisioni dell’IARC hanno anche affrontato critiche per aver scatenato un allarme inutile per evitare sostanze o situazioni. “L’IARC non è un organismo di sicurezza alimentare e la loro revisione di aspartame non è scientificamente completo e si basa fortemente sulla ricerca ampiamente screditato,” ha dichiarato Frances Hunt-Wood, il segretario generale della International Sweeteners Association (ISA). Il corpo, i cui membri includono Mars Wrigley, Coca-Cola e Cargill che ha palesato “gravi preoccupazioni con la revisione IARC, che può ingannare i consumatori“.

Il direttore esecutivo dell’International Council of Beverages Associations, Kate Loatman, ha detto che le autorità sanitarie pubbliche dovrebbero essere “profondamente preoccupate” dalla “opinione trapelata“, e ha anche avvertito che “potrebbe indurre inutilmente i consumatori a consumare più zucchero invece di scegliere opzioni sicure senza zucchero.” L’aspartame è stato studiato estesamente per gli anni. L’anno scorso, uno studio osservazionale condotto in Francia su 100.000 adulti ha dimostrato che le persone che consumavano maggiori quantità di dolcificanti artificiali – tra cui l’aspartame – avevano un rischio di cancro leggermente più elevato.

Gli studi pregressi sulla sicurezza dell’aspartame

Come si legge ancora su Reteurs, in seguito uno studio dell’Istituto Ramazzini in Italia nei primi anni 2000, che ha riferito che alcuni tumori nei topi e nei ratti erano legati all’aspartame. Tuttavia, il primo studio non ha potuto dimostrare che l’aspartame abbia causato l’aumento del rischio di cancro e sono state sollevate domande sulla metodologia del secondo studio, anche da parte dell’EFSA, che lo ha valutato.

L’aspartame è autorizzato a livello globale dalle autorità di regolamentazione che hanno esaminato tutte le prove disponibili, e i principali produttori di alimenti e bevande hanno per decenni difeso il loro uso dell’ingrediente. L’IARC ha dichiarato di aver valutato 1.300 studi nella sua revisione di giugno.

L’uso dell’aspartame da parte del gigante Pepsico

Si legge ancora su Reteurs che le recenti modifiche alle ricette del gigante delle bevande analcoliche Pepsico dimostrano la lotta del settore quando si tratta di bilanciare le preferenze di gusto con le preoccupazioni per la salute. Pepsico ha rimosso l’aspartame dalle bibite nel 2015, riportandolo indietro di un anno, solo per rimuoverlo di nuovo nel 2020. L’inserimento dell’aspartame come possibile agente cancerogeno ha lo scopo di motivare ulteriori ricerche, come hanno affermato le fonti vicine allo IARC, che aiuteranno le agenzie, i consumatori e i produttori a trarre conclusioni più solide.

Ma probabilmente incendierà ancora una volta il dibattito sul ruolo dello IARC, così come sulla sicurezza degli edulcoranti più in generale. Il mese scorso, l’OMS ha pubblicato linee guida che consigliano ai consumatori di non utilizzare dolcificanti non zuccherati per il controllo del peso. Le linee guida hanno causato un grande scalpore nell’industria alimentare, che sostiene che possono essere utili per i consumatori che vogliono ridurre la quantità di zucchero nella loro dieta.

L’Associazione Internazionale Dolcificanti (ISA) ha dichiarato al riguardo in una nota che: “si unisce alle agenzie mondiali per la sicurezza alimentare nel confidare nel rigore scientifico della revisione completa della sicurezza alimentare dell’aspartame, condotta dal comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) della FAO e dell’OMS e resta in attesa della pubblicazione completa di tali risultati nelle prossime settimane. La IARC non è un organismo di sicurezza alimentare. Il Comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) della FAO e dell’OMS sta attualmente conducendo un’analisi completa sulla sicurezza alimentare dell’aspartame. Al momento, non è possibile trarre conclusioni fino alla pubblicazione di entrambi i rapporti“.