Atterragio di emergenza in Russia per volo AirIndia da Delhi

Un aereo della Air India, partito da Delhi e diretto a San Francisco è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Magadan, in Russia, per un problema al motore. Lo ha fatto sapere, in un comunicato, la Tata, il gruppo che possiede la compagnia. Sul volo, il AI173, viaggiavano 216 passeggeri e 16 persone dell’equipaggio. Nel suo comunicato la compagnia informa che tutti i passeggeri sono assistiti a terra, e che verranno loro offerte, al più presto, opzioni di volo alternative per raggiungere la destinazione.