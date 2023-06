Attivisti di ‘Last Generation’ imbrattano hotel di lusso in Germania

MeteoWeb

Alcuni attivisti per il clima del gruppo ‘Last Generation’ hanno spruzzato vernice arancione contro un hotel a cinque stelle a Westerland, sull’isola di Sylt in Germania, nel Mare del Nord. La polizia di Flensburg ha detto che quattro delle sei persone che hanno imbrattato i locali dell’hotel di lusso sono state arrestate e non hanno opposto resistenza, come riporta Zdf. Nel foyer e nel bar dell’albergo, le pareti e gli infissi sono stati imbrattati con della vernice proveniente da sacchi ed estintori predisposti a tale scopo. ‘Last Generation’ ha annunciato che il bar dell’hotel era stato immerso nella “vernice arancione di avvertimento” e ha rivolto un messaggio al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

“Last Generation chiede che il socialdemocratico Olaf Scholz adempia al suo obbligo costituzionale e inizi a proteggere i nostri mezzi di sussistenza dal consumo eccessivo da parte dei super ricchi”, si legge nella dichiarazione del gruppo. Secondo la polizia, gli attivisti avevano un’età compresa tra i 19 e i 63 anni. I quattro arrestati sono stati portati in commissariato e altre due persone sono state identificate. Al momento non è stato possibile quantificare i danni materiali.

Martedì scorso alcuni attivisti di ‘Last Generation’ hanno sfondato la recinzione dell’aeroporto di Sylt e hanno spruzzato di vernice arancione un jet privato. Sul caso sta indagando la procura di Fleinsburg. Gli attivisti avevano annunciato proteste mirate contro i ricchi per questa settimana. Il gruppo ha affermato che la catastrofe climatica è stata causata “principalmente dai ricchi” e ha programmato una serie di azioni di protesta per attirare l’attenzione su questo aspetto.