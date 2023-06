L’attività del Sole scatena un fenomeno affascinante: il cielo in Colorado diventa verde | FOTO

MeteoWeb

Il 22 giugno non si sono verificate tempeste geomagnetiche. Tuttavia, il cielo è diventato verde in Colorado (USA). Aaron Watson ha fotografato uno spettacolo mozzafiato dalle West Elk Mountains (foto nella gallery). “Mi sono svegliato verso mezzanotte con cielo terso,” ha spiegato Watson. “Ho notato alcuni raggi sottili e, all’inizio, ho pensato che forse si trattava di nubi nottilucenti. A un esame più attento c’era un intenso bagliore verde che si increspava attraverso l’intero cielo“.

Sebbene assomigli molto all’aurora boreale, è qualcosa di completamente diverso: è l’airglow, la luminescenza notturna. Le telecamere con impostazioni di esposizione notturna possono rilevare la debole emissione da qualsiasi punto della Terra anche quando l’attività geomagnetica è bassa. Tutto ciò che serve è un cielo molto scuro.

L’airglow “è prodotto dalla fotochimica nell’atmosfera superiore della Terra,” ha dichiarato lo scienziato spaziale Scott Bailey del Virginia Tech. “Ed è una fotochimica molto interessante“. “C’è uno strato d’aria a circa 95 km sopra la superficie terrestre dove due forme di ossigeno si mescolano insieme: ossigeno molecolare (O₂, il tipo di ossigeno che respiriamo) e ossigeno atomico (O, una specie reattiva che è tossica per le persone). Entrambe sono abbondanti in una zona sottilissima profonda di soli 10 km. L’O₂ si scontra con l’O, eccitando gli atomi, che in seguito si rilassano emettendo fotoni verdi“.

Sebbene la luminescenza notturna non richieda l’attività solare, esiste un forte legame con il ciclo solare, riporta il sito specializzato SpaceWeather.com. Già nel 1935, Lord Rayleigh si rese conto che l’airglow raggiunge il picco durante gli anni intorno al massimo solare. Studi moderni (ad esempio, 2011 , 2015 e 2022) hanno confermato l’effetto. L’airglow è fino al 40% più luminoso quando il sole è più attivo.

“L’attività solare incrementa l’airglow riscaldando l’atmosfera superiore,” ha dichiarato Bailey. “L’aria più calda provoca più collisioni e, quindi, l’emergere di più luce verde. Questo è il motivo per cui il bagliore dell’aria verde tende ad essere più intenso intorno al massimo solare“.

Ciò significa che questo è il momento giusto per cercare l’airglow. Il ciclo solare 25 si sta intensificando con il massimo forse a meno di un anno di distanza. Allontanatevi dalle luci della città, attendete che la Luna tramonti e puntate la fotocamera verso il cielo di mezzanotte. Potrebbe non essere così buio come pensate.