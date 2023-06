Auguri di Buon Onomastico Pietro e Paolo: le più belle IMMAGINI, VIDEO, PROVERBI e FRASI

MeteoWeb

Il martirio di Pietro e Paolo a Roma è stato da sempre ricordato con venerazione dai cristiani di tutto il mondo. Già nel 200 il presbitero romano Caio scrive ad un amico: ”Io posso mostrarti i trofei degli apostoli. Se infatti vorrai recarti in Vaticano o sulla via Ostiense troverai i trofei di coloro che hanno fondato la chiesa”. Pietro, nato a Betsaida della Galilea, figlio di Giovanni o Giona, era sposato e abitava a Cafarnao. Nel suo primo incontro con Gesù si sente dire: ”Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa, Pietro”. Dare un nome nuovo voleva dire indicare la missione cui era destinato. Quando più tardi il Maestro, dopo una notte in preghiera, sceglie e costituisce i dodici, Pietro è il primo della lista e tale rimane in tutti gli elenchi del Nuovo Testamento.

A corredo dell’articolo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi, proverbi, e video (in basso di seguito) per fare gli auguri alle persone che portano questo nome:

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Il calendario oggi dice che è San Pietro/Paolo: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 29 giugno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

Riguardo i proverbi:

San Pé u ne veu un pe lê

San Pé te tia pe’ i pê

Per San Pietro (29 giugno) il villano ha falce in mano

Per San Pietro (29 giugno) o paglia o fieno

L’è vero, l’è vero l’è rivà San Piero. L’è vero, l’è vero l’è rivà la barca de San Piero

Se piove a San Paolo e Piero piove par on ano intìero

Se te vol on bel zinquantin, semena prima de San Pierin” (il “zinquantin” è una qualità di granturco da cui si ricava una farina per polenta molto prelibata)

Delle calende non me ne curo purché a san Paolo non faccia scuro

Se il giorno di san Paolo è sereno/ godrem l’annata e l’abbondanza in seno;/ma se fa freddo guerra avremo ria/ e se nevica o piova carestia

Calende de san Paolo o ano de anzolo, o ano de diavolo

San Paolo e Pietro piovosi, per 30 giorni sono dannosi

Chi loda San Pietro, non biasima San Paolo (Chi ti loda in presenza, ti biasima in assenza)

I temporali di San Pietro fanno tremare