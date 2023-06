Tragedia in Australia: bus si ribalta nella fitta nebbia notturna, 10 morti

MeteoWeb

Un autobus che trasportava invitati ad un matrimonio si è ribaltato nella notte, nella fitta nebbia, nella regione vinicola australiana, uccidendo 10 persone e ferendone 25: lo ha reso noto polizia. L’autista di 58 anni è stato arrestato ed è detenuto presso una stazione di polizia di Cessnock: verrà incriminato, ha reso noto il vice commissario di polizia Tracy Chapman. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23:30 di domenica in condizioni di nebbia in una rotatoria su Wine Country Drive nella città di Greta, nella regione della Hunter Valley, nello Stato del New South Wales, a Nord di Sydney. Gli ospiti avevano precedentemente partecipato a un matrimonio presso la Wandin Estate Winery e si stavano dirigendo verso il loro alloggio nella città di Singleton, ha spiegato Chapman. Un ospite ha detto a Seven News che è stata una bella giornata e un matrimonio da favola. Un automobilista che è passato davanti alla scena dell’incidente, identificato da Australian Broadcasting Corp. solo come Alison, ha riferito che nebbia era così fitta che non riusciva a distinguere i colori delle luci lampeggianti di auto della polizia, ambulanze e camion dei pompieri. “La nebbia era terribile,” ha dichiarato alla ABC. “Era super nebbioso. Riuscivi a malapena a vedere davanti a te“. Delle 25 persone ferite, 21 sono rimaste negli ospedali nella tarda mattinata di lunedì e una era in condizioni critiche, ha confermato il governo dello Stato. Le condizioni degli altri sono state descritte come stabili. Altri 18 passeggeri sono rimasti illesi.