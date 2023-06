Australia: giovane belga dispersa, “condizioni proibitive”

MeteoWeb

La giovane escursionista belga è tuttora dispersa in Tasmania e l’epilogo di questa storia potrebbe essere drammatico; infatti, secondo la polizia australiana, le condizioni meteorologiche dell’area dove si trova renderebbero impossibile ogni tentativo di sopravvivenza. Celine Cremer è stata avvistata l’ultima volta il 17 giugno, in una piccola città del nord-ovest dell’isola e la sua auto, un’Honda CRV bianca, è stata rinvenuta parcheggiata due giorni fa alla partenza di un sentiero nella foresta pluviale di Tarkine, ma si ritiene che si trovi lì da almeno nove giorni.

La polizia ritiene che quando è partita per la passeggiata non era adeguatamente attrezzata per il freddo e il maltempo che stanno colpendo l’area. Le ricerche stanno avvenendo con squadre di terra, droni ed elicotteri, ma sono particolarmente ostacolate dalle condizioni climatiche. Le temperature notturne sono attorno allo zero, e ci sono state precipitazioni anche nevose. “Purtroppo abbiamo ricevuto il parere di medici esperti che indicano che le recenti condizioni non rendono possibile la sopravvivenza per il tempo in cui si pensa che Celine sia stata esposta“.