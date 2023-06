Australia: il progetto della gigantesca salina minaccia l’ecosistema del Golfo di Exmouth

MeteoWeb

L’azienda industriale tedesca K+S ha presentato un progetto per la costruzione di una gigantesca salina sulle rive del rinomato Golfo di Exmouth, una parte cruciale dell’adiacente ecosistema di Ningaloo, in Australia, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Lo annuncia la campagna Protect Ningaloo dell’Australian Marine Conservation Society, in seguito alla pubblicazione da parte dell’azienda dei documenti di revisione ambientale.

La salina proposta potrebbe compromettere i piani del governo dell’Australia Occidentale di proteggere il Golfo, un santuario per specie minacciate come pesci sega, dugonghi e tartarughe, in seguito a una raccomandazione dell’Autorità per la protezione ambientale del WA (EPA). Nel dicembre 2021, il governo del WA ha annunciato la creazione di nuove aree protette per il Golfo di Exmouth, ma queste sarebbero fortemente compromesse da una salina che mette a rischio componenti vitali dell’ambiente che il governo sta cercando di proteggere.

Un progetto che rappresenta una minaccia all’ecosistema del Golfo di Exmouth

Il direttore di Protect Ningaloo, Paul Gamblin, ha dichiarato: “È chiaro che i proponenti dell’industria stanno nuotando contro la marea dell’opinione pubblica e scientifica per il Golfo di Exmouth, a Ningaloo. L’era del ‘selvaggio west‘, guidata dai proponenti nella regione, si è conclusa nel 2021 quando il governo del WA ha inviato un segnale forte sulla necessità di proteggere il golfo di Exmouth. Purtroppo, sembra che l’azienda industriale tedesca K+S non abbia colto l’occasione e stia cercando di ottenere l’approvazione per il suo mega progetto del sale prima ancora che il nuovo piano di protezione del Golfo di Exmouth abbia lasciato i blocchi di partenza“.

Si propone di costruire il progetto del sale su una zona umida classificata a livello nazionale, uno degli ultimi ecosistemi di zona umida arida indisturbati lungo la costa. Questa zona umida fornisce un habitat critico e sostiene la produttività biologica del Golfo, supportando molte specie minacciate che si trovano nell’area, tra cui pesci sega, tartarughe, dugonghi, razze spatole e uccelli costieri migratori.

Le conseguenze dello scarico dell’acqua ipersalina tossica degli stagni salini

Le pareti degli stagni salmastri, lunghe molti chilometri, rischiano di interrompere l’apporto di nutrienti nel Golfo attraverso le maree o le inondazioni, con un impatto su questa vitale catena alimentare marina. C’è anche il rischio di scarico di acqua ipersalina tossica dagli stagni salini, che potrebbe uccidere mangrovie altamente sensibili e danneggiare gli animali marini, come il pesce sega e le razze spatole, in pericolo di estinzione, che vivono nelle vicine insenature e acque marine.

Gli impatti del gigantesco progetto salino sono potenzialmente così gravi e di vasta portata per le specie minacciate e gli habitat importanti – già sotto pressione a causa dei cambiamenti climatici – che saranno valutati sia dall’Autorità per la protezione dell’ambiente del WA che dal Governo australiano al più alto livello possibile. Gamblin ha dichiarato: “La cosa giusta da fare per K+S sarebbe stata quella di ritirare il suo progetto per il bene dell’ecosistema del Golfo di Exmouth e della sua lunga lista di specie minacciate, ma invece la comunità deve ancora una volta scavare a fondo e combattere un progetto che non avrebbe dovuto lasciare il tavolo da disegno“.

Il progetto è stato respinto dall’EPA quasi 15 anni fa

Gamblin ha continuato: “Un progetto simile per la produzione di sale, destinato a un’area appena a sud della proposta di K+S, è stato respinto dall’EPA quasi 15 anni fa a causa dei suoi probabili impatti e rischi per l’ambiente. Il riconoscimento dell’importanza del Golfo di Exmouth è cresciuto notevolmente da allora, quindi se la necessità di proteggere il Golfo dalla produzione industriale di sale era forte allora, lo è anche adesso“.

“Esiste un futuro alternativo e positivo per il Golfo di Exmouth, con molte nuove opportunità per proteggere il suo patrimonio naturale e culturale di importanza globale e i posti di lavoro che sostiene, e per migliorare la resilienza economica attraverso attività economiche sostenibili e basate sulla natura. Il turismo è la principale industria di Exmouth, che potrebbe essere potenziata da iniziative di ecoturismo ben gestite, dalla gestione congiunta di terra e mare da parte degli aborigeni, dal turismo culturale e dall’interpretazione, dalla scienza marina, dal turismo educativo e dalla gestione del carbonio blu“.

Gli animali che popolano il Golfo di Exmouth

L’idilliaco golfo di Exmouth vanta una vita marina spettacolare tanto quanto la più famosa barriera corallina di Ningaloo, e viene spesso definito la nursery di Ningaloo. Il golfo è un vivaio di megattere di importanza mondiale, che funge da stazione di passaggio per le madri di megattere con piccoli che cercano di riposare e ingrassare in vista del lungo viaggio verso l’Antartico.

Vanta anche dugonghi, delfini, orche e rare specie marine che popolano l’area relativamente poco sviluppata. Il Golfo di Exmouth ospita circa 800 specie di pesci e 831 specie di molluschi. Ci sono almeno 63 specie di squali e razze e almeno 15 specie di serpenti marini, alcuni dei quali in pericolo critico, ma potrebbero essercene molti altri – gli squali, le razze e i rettili rappresentano una grande lacuna di conoscenze.