Austria: rogo in galleria, attimi di panico per i 151 passeggeri di un treno

In Austria, i passeggeri di un treno notturno hanno vissuto autentici attimi di paura a causa di un rogo in una galleria. L’incendio è scoppiato verso le ore 21, mentre il Nightjet delle ferrovie austriache diretto ad Amburgo e Amsterdam stava transitando in una galleria lunga 20 chilometri nei pressi di Wattens in Tirolo. Un’automobile trasportata su un vagone, ha toccato la linea elettrica e ha preso fuoco. I 151 passeggeri sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Di questi 33 sono stati ricoverati in ospedale con lievi sintomi di intossicazione da fumo, ma nessuno è in gravi condizioni.