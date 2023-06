Berlusconi, l’ultima foto due giorni prima della morte

MeteoWeb

C’è l’ultima foto inedita di Silvio Berlusconi prima della sua morte: risale al primo pomeriggio di venerdì 9 giugno, esattamente 67 ore prima del decesso, quando il Cavaliere è entrato nel Maximilian bistrot, noto bar di Milano 2. Berlusconi era insieme alla compagna Marta Fascina ed ha chiesto un tavolo con vista lago, dove i due hanno consumato dei ghiaccioli poco prima di essere ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele.

A raccontare l’evento e divulgare la fotografia è stato il proprietario del locale, Massimiliano Albanese, che ha testimoniato come “Inizialmente nel locale non c’era nessuno, poi man mano che sono arrivati i clienti si sono avvicinati a Berlusconi per chiedergli una foto assieme e lui è stato molto cordiale e disponibile. Si è fatto anche una foto con mio figlio di 7 anni, ha scherzato con lui e sembravano quasi in confidenza. Non è la prima volta che Berlusconi si affaccia in questo bistrot, ci era venuto anche un anno fa e ricordo che avevo chiacchierato con lui e poi gli avevo chiesto una foto anche in quell’occasione“.

“Non sembrava per niente una persona che sarebbe stata ricoverata da lì a momenti“, hanno testimoniato altri ragazzi che si erano avvicinati con lui per chiedere un selfie, a cui lui aveva risposto con battute e sorrisi.