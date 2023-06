Berlusconi ricoverato: notte tranquilla al San Raffaele

MeteoWeb

Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, da ieri ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per essere sottoposto ad accertamenti programmati per la sua “patologia ematologica“. Il presidente di Forza Italia è tornato nell’istituto di via Olgettina dopo le dimissioni (avvenute il 19 maggio) dall’ultimo ricovero per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. I controlli a cui il leader è sottoposto, hanno fatto sapere i medici, rispondono a “criteri clinici di normale pratica in medicina“, dunque non si segnalano “criticità né allarme” per le sue condizioni di salute.