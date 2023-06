Berlusconi ricoverato: seconda notte al San Raffaele

MeteoWeb

Seconda notte di ricovero al San Raffaele per Silvio Berlusconi. Al momento non vi è alcuna previsione su quanto è destinata a durare l’attuale degenza, necessaria per accertamenti in merito alla leucemia mielomonocitica cronica della quale l’ex presidente del Consiglio soffre da tempo. Berlusconi non si trova in terapia intensiva, come precisato dalla struttura sanitaria sanitaria milanese. In precedenza era stato dimesso il 19 maggio alla fine di un mese e mezzo di degenza.