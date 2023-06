Berlusconi sarà cremato

MeteoWeb

La salma di Silvio Berlusconi sarà cremata nel Tempio Crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria. La scelta di essere cremato è stata proprio dello stesso Berlusconi, che l’ha sempre confidato ai propri cari. Dopo i funerali di Stato in programma per le 15:00 di oggi pomeriggio al Duomo di Milano, il feretro dovrebbe essere custodito nella cappella di famiglia ad Arcore prima della cremazione, che dovrebbe venire tra domani e dopodomani, nel tempio piemontese che è uno dei centri specializzati più grandi d’Italia.

Le ceneri di Berlusconi saranno poi successivamente collocate nel grande Mausoleo che il leader azzurro ha fatto costruire all’interno di Villa San Martino, ad Arcore, e in cui sono già conservate le ceneri del padre Luigi, della mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta.