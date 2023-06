Biden: “la minaccia di ricorso alle armi nucleari di Putin è reale”

MeteoWeb

Il presidente Joe Biden ha dichiarato ieri che la minaccia del presidente russo Vladimir Putin di usare armi nucleari tattiche è “reale“, pochi giorni dopo aver denunciato il dispiegamento di tali armi da parte della Russia in Bielorussia. Sabato, Biden ha definito “assolutamente irresponsabile” l’annuncio di Putin secondo cui la Russia aveva dispiegato le sue prime armi nucleari tattiche in Bielorussia. “Quando circa due anni fa dicevo che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi guardavano come se fossi pazzo“, ha detto lunedì Biden a un gruppo di donatori in California.

“Mi hanno guardato allo stesso modo quando ho detto che ero preoccupato che Putin usasse armi nucleari tattiche. È reale“, ha detto Biden. La scorsa settimana, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che il suo paese ha iniziato a ricevere armi nucleari tattiche russe, alcune delle quali, secondo lui, erano tre volte più potenti delle bombe atomiche che gli Stati Uniti sganciarono su Hiroshima e Nagasaki nel 1945.