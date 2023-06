Biden usa la macchina CPAP per l’apnea notturna

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha iniziato a usare una macchina a pressione positiva continua delle vie aeree per affrontare quello che è un problema di lunga data con l’apnea del sonno, hanno detto mercoledì i funzionari della Casa Bianca. “Dal 2008, il Presidente ha rivelato la sua storia di apnea del sonno in rapporti medici approfonditi. Ieri sera ha usato una macchina CPAP, che è comune per le persone con questa storia”, ha detto il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates.

Un altro funzionario della Casa Bianca ha detto che Biden ha iniziato a usare la macchina CPAP nelle ultime settimane per migliorare la qualità del suo sonno. Biden è stato visto dai giornalisti mercoledì con segni sul viso che indicavano che aveva indossato un tipo di fascia larga. Il medico di Biden lo ha dichiarato sano e “idoneo al servizio” a febbraio dopo un esame fisico. Bloomberg News ha riferito per prima l’uso di Biden della macchina CPAP.