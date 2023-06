Bimba di un anno trovata morta in auto a Roma: ipotesi che sia stata dimenticata

MeteoWeb

Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un’auto a Roma nella zona della Cecchignola. La bimba era sola e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza. Sul caso indagano i Carabinieri. La prima ipotesi investigativa che i Carabinieri stanno seguendo è che la bimba sia morta dopo essere stata dimenticata in auto da uno dei due genitori. Ad avvalorare questa tesi il fatto che la piccola stamani era attesa all’asilo dove non è mai arrivata. La vettura e l’area adiacente sono stati sottoposti a sequestro dagli inquirenti e sono in corso i rilievi.