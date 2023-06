Due blackout a Torino: guasti legati alla pioggia

MeteoWeb

Il maltempo è responsabile dei blackout che oggi hanno colpito Torino, interessando in totale 13mila utenze. Al mattino è mancata la corrente nella zona compresa tra via Cernaia, piazza Arbarello, via Pietro Micca e corso Palestro a causa di quattro guasti sulla media tensione elettrica. Sono state interessate circa diecimila utenze. I guasti sono stati risolti dai tecnici di Iren, che sono intervenuti anche nel primo pomeriggio in corso Svizzera e zona Martinetto per altri due guasti, sempre alla media tensione. Qui le utenze rimaste senza luce sono state circa tremila. I guasti, secondo i primi accertamenti, potrebbero essere dovuti all’umidità e alla pioggia.