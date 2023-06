Boato scuote Washington DC e dintorni: ecco cosa è successo

MeteoWeb

I resoconti dei media e tanti post su Twitter raccontano di un enorme boato simile ad un’esplosione udito nell’area di Washington DC. Il boato è stato percepito fino in Virginia del Nord e nel Maryland. Il giornalista americano Andrew Leyden ha riferito che la DC Air National Guard stava conducendo esercitazioni di difesa aerea con sulla baia di Chesapeake e gli è stato permesso di andare in supersonico durante un’esercitazione, così come un F-16 da Atlantic City.

La FAA ha confermato che un Cessna Citation si è schiantato in Virginia attorno alle 15:00 ora locale in un’area non densamente popolata. Secondo il piano di volo, l’aereo era diretto all’aeroporto di Long Island-MacArthur (ISP/KISP). Poiché l’aereo non rispondeva alle chiamate della torre mentre sorvolava l’area di Washington DC, i caccia si sono alzati e hanno ricevuto l’autorizzazione ad andare in supersonico. È questo che ha causato il ben noto boom sonico percepito a terra in un raggio di decine di chilometri fino al Maryland e alla Virginia. Normale procedura dopo l’11 settembre.