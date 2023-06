Brăila: ecco il secondo ponte sospeso più lungo dell’Europa continentale

Ci sono infrastrutture più strategiche di altre, opere che per caratteristiche e natura contribuiscono a mutare profondamente l’orizzonte sociale ed economico di una regione. Il ponte di Brăila è una di queste grazie a un impatto allargato, da un lato per quei 7mila veicoli al giorno che lo attraverseranno, dall’altro per le navi oceaniche che alimenteranno i transiti di merci sul Danubio.

È proprio per la sua unicità e l’impatto economico che l’opera è frutto di un’iniziativa congiunta, commissionata dal CNAIR per il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rumeno e finanziata dal Programma operativo europeo per le grandi infrastrutture (POIM). A giustificare lo stanziamento dell’Europa c’è non solo la programmazione dell’opera come parte delle reti TEN-T continentali, ma anche l’obiettivo di sviluppare l’economia del Distretto di Tulcea, di Brăila e dell’intera area Nord Est della Romania, un vasto territorio che comprende anche il Delta del Danubio, uno dei siti patrimonio dell’umanità per l’UNESCO. La tutela dell’ambiente accompagnata alla modernizzazione delle infrastrutture sono i principi che hanno alimentato il sogno del nuovo ponte che sta per essere inaugurato sul fiume navigabile più lungo dell’Unione europea.