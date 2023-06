Brasile: il prelibato pirarucu in Amazzonia è a rischio d’estinzione

MeteoWeb

Il pirarucu, denominato anche arapaima gigante, un grande pesce dalle carni saporite soprannominato “la mucca dell’Amazzonia“, è particolarmente cacciato dai bracconieri nell’area transfrontaliera tra Brasile, Perù e Colombia. Tuttavia, è anche al centro di un progetto di piscicoltura locale che mira a proteggere questa preziosa risorsa, impedendo al contempo la predazione da parte dei pescatori illegali nel territorio indigeno della Valle del Javari.

Per i Kanamari, uno dei sette gruppi etnici che vivono in questa valle fluviale, la storia mitica del pirarucu narra di una foglia d’albero che è caduta in acqua e si è trasformata in un pesce gigante. A lungo cibo degli amerindi che vivono ai margini dell’immensa foresta amazzonica, il pirarucu è ora presente nei menu dei ristoranti gourmet e fusion a Rio, Bogotà e Lima.

Il pirarucu, una merce sovrasfruttata nelle zone dell’Amazzonia

Ad oggi il pirarucu è una merce non molto fortunata: il suo prezzo d’acquisto sta battendo i record nei mercati illegali e nelle ghiacciaie clandestine di Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga (Brasile) e della vicina città gemella di Leticia (Colombia), le principali città del Triangolo Transfrontaliero. Il pirarucu è uno dei pesci d’acqua dolce più grandi del pianeta: onnivoro, può raggiungere i 3 metri di lunghezza e pesare più di 200 kg.

La sua pinna dorsale scarlatta, che si assottiglia verso la coda, la testa appiattita e gli occhi sporgenti lo fanno sembrare un fossile preistorico. Del pirarucu si mangia tutto. La carne e i filetti sono succulenti, quasi privi di lische e senza il sapore fangoso dei pesci d’acqua dolce. La trippa, la pelle e le squame (resistenti agli attacchi dei piranha) vengono utilizzate e vendute come portachiavi ai turisti. Viene pescato con reti e arpioni, visto che viene in superficie per respirare almeno ogni venti minuti. Si può vedere all’inizio dell’anno – quando le acque sono al massimo – nei laghi e negli stagni lungo i meandri del Rio delle Amazzoni e dei suoi affluenti.

Il grande pesce dell’Amazzonia a rischio d’estinzione

Eccessivamente sfruttato in tutta l’Amazzonia brasiliana, il pirarucu ha rischiato di estinguersi negli anni Novanta, fino a quando, nel 2004, la polizia ambientale dell’Ibama ha introdotto norme severe. Nello Stato di Amazonas, la pesca del pirarucu è strettamente regolamentata. Nella riserva di Javari è vietata, tranne che per il consumo della popolazione indigena. Sostenuto da una ONG brasiliana (CTI) e gestito direttamente dagli amerindi Kanamari, nel Medio Javari si sta sperimentando un progetto di piscicoltura naturale, basato su metodi di gestione sostenibile attuati con successo in altre zone del Paese.

“L’idea è che gli indigeni si nutrano e provvedano alle loro necessità, proteggendo al contempo il loro territorio“, ha spiegato all’AFP Thiago Arruda, responsabile locale della CTI. Il progetto “manejo“, come viene chiamato in portoghese, “è molto importante per noi“, sottolinea Bushe Matis, coordinatore generale dell’Univaja, l’Unione dei Popoli Indigeni della Valle del Javari. “Prima si pescava in qualsiasi modo. D’ora in poi ci prenderemo cura dei laghi e delle zone di pesca, in modo da avere sempre pesce in futuro, contribuendo al contempo a combattere le intrusioni”, si augura. Ma il compito è arduo e pericoloso di fronte ai pescatori illegali. “Sono loro che ci derubano“, dice Joao Filho Kanamari, uno dei coordinatori del progetto.

La vigilanza dei Kanamari

Organizzati come gruppo di vigilanza, i Kanamari giocano la carta della sensibilizzazione e del dialogo, di fronte a contrabbandieri spesso aggressivi e forse violenti. Dopo cinque anni di lavoro, il progetto si concluderà nell’estate del 2023, con il conteggio finale dei pirarucus e le prime catture. Ibama ha già dato il via libera e autorizzato la commercializzazione delle future catture. Ma ci sono ancora molti ostacoli da superare. Quelli logistici, ad esempio, con i resistenti Kanamari che devono organizzare una catena del freddo dalle profondità della foresta.

O la spinosa questione della condivisione dei benefici all’interno della comunità. Il ‘manejo’ sta anche attirando un crescente interesse da parte di attori politici ed economici locali che “non sono necessariamente animati da buone intenzioni e probabilmente sono coinvolti in reti di pesca illegale”, si preoccupa uno dei promotori del progetto. Nel frattempo, i Kanamari tessono le lodi di questo progetto “buono e bello“. “Il manejo è il futuro dei nostri figli“, sorride il cacique Mauro.